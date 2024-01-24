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خان يونس تحت نيران الصواريخ الإسرائيلية.. قصف عنيف يتسبب بمجازر متتالية!

Lebanon 24
24-01-2024 | 03:23
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لا تزال مدينة خان يونس تتعرض لقصف مستمر، إذ استشهد ما لا يقل عن 50 فلسطينيا وأصيب آخرون، في القصف الإسرائيلي.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بمقتل 3 نازحين، وإصابة اثنين آخرين، جراء استهداف الجيش الإسرائيلي البوابة الشمالية لمقر الجمعية في خان يونس.
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وأعلنت مصادر طبية في غزة، مقتل 50 فلسطينيا، وإصابة 120 آخرين، في قصف القوات الإسرائيلية على المناطق الغربية لمدينة خان يونس، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
 
 وأعربت منظمة "أطباء بلا حدود" عن قلقها على سلامة الموجودين داخل مستشفى ناصر، بسبب القصف المتواصل في محيطها، مؤكدة وجوب حمايتهم، والسماح لهم بالمغادرة إذا أرادوا، منوهة إلى تعذر وصول الجرحى إليه.

وفي حصيلة غير نهائية، بلغ عدد الضحايا الفلسطينيين منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي نحو 25,450 قتيلا، و63 ألف جريحا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وآلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات حيث لا يمكن الوصول إليهم.(سكاي نيوز عربية)

المصدر: سكاي نيوز عربية
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