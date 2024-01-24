تعيين رئيس الوزراء الكويتي نائبا للأمير حال غيابه

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أعلنت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية ان أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح أصدر أمرا بتعيين رئيس الوزراء الشيخ محمد صباح السالم الصباح نائبا للأمير خلال فترة غيابه عن البلاد.وقالت الوكالة إن المادة الثانية من الأمر الأميري تنص على أن "يستمر العمل بهذا الإجراء إلى حين تعيين ولي للعهد".وأعلنت الكويت تشكيل حكومتها الجديدة برئاسة الشيخ محمد صباح السالم الصباح في 17 كانون الثاني، وهي أول حكومة تتشكل في عهد الأمير الجديد الذي تقلد الحكم الشهر الماضي، ولم يعين حتى الآن وليا للعهد.وقالت الوكالة إن مرسوما أميريا صدر أيضا بتعيين وزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف الصباح في منصب رئيس الوزراء خلال الفترة التي يكون فيها رئيس الوزراء نائبا للأمير.(رويترز)