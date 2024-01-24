تطوّر على صعيد دعوى جنوب أفريقيا ضدّ إسرائيل.. هذا ما أعلنه السفير الفلسطيني لدى بودابست

أعلن السفير الفلسطيني لدى بودابست فادي الحسيني أن حكم محكمة العدل الدولية في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية في غزة، سيصدر في غضون أسبوع ويرفع إلى مجلس الأمن.



وقال الحسيني ردا على سؤال حول موعد صدور الحكم: "ستعقد المحاكمة قريبا في غضون أسبوع"، وتأمل فلسطين أن يكون حكمها في صالحنا.

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وأضاف: "سيتم إرسال الحكم إلى مجلس الأمن الدولي"، مضيفا أنه من المرجح أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض ضد تنفيذ قرار المحكمة.



وكانت محكمة العدل الدولية عقدت في لاهاي، يومي الخميس والجمعة من الأسبوع الماضي جلستي استماع علنيتين للنظر بدعوى جنوب إفريقيا الشهر الماضي ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.(روسيا اليوم)