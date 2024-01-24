تحطم طائرة نقل عسكرية روسية على متنها 65 أسيراً أوكرانياً.. وفيديو يوثق الحادثة

أعلنت وسائل اعلام روسية عن تحطم طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل-76" اليوم الأربعاء في حادث بمقاطعة بيلغورود الروسية.

وأظهر مقطع فيديو لحظة وقوع الطائرة وتحطمها في مقاطعة بيلغورود الروسية.

BREAKING: Russian military plane crashes near Belgorod, reports of many dead pic.twitter.com/Gb6NChFr6Y — BNO News (@BNONews) January 24, 2024 Advertisement

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "في 24 كانون الثامي من هذا العام، حوالي الساعة 11:00 بتوقيت موسكو، تحطمت طائرة إيل-76 في منطقة بيلغورود خلال رحلة مجدولة".



وأضاف البيان: "وكان على متن الطائرة 65 جنديا تم أسرهم من القوات المسلحة الأوكرانية، وتم نقلهم إلى منطقة بيلغورود و6 من أفراد طاقم الطائرة و3 مرافقين".



وأشار البيان إلى أن فريق تحقيق وعمال طوارئ توجهوا إلى موقع الحادث للتحقيق في أسباب الكارثة. (روسيا اليوم)