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وزير المالية الإسرائيلي: وقف الحرب في غزة خطوة خطيرة

Lebanon 24
24-01-2024 | 05:41
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علّق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على الأنباء حول صفقة لتبادل الأسرى مع "حماس" تشمل هدنة لمدة شهرين، بالقول إن وقف الحرب في غزة لمدة طويلة خطوة خطيرة.
 
وقال سموتريتش إن "وقف الحرب في مرحلة أمنية وسياسية حساسة قد يعرض الحملة برمتها للخطر ويترتب عليها أثمان باهظة للغاية في قطاع غزة وعلى جبهات أخرى".

وشدد على أن "إيقاف الحرب في هذه المرحلة لفترة طويلة أمر لا يمكن أن ندعمه"، مشيرا إلى "أننا وعدنا بتحقيق النصر، ويجب ألا نعرض القدرة على تحقيق الوعد للخطر".

وأضاف: "هذا الوعد الذي هو شرط لأمن ملايين المواطنين الإسرائيليين ولوجود دولة إسرائيل".

وكانت مصادر قالت لوكالة "رويترز" إن "إسرائيل وحركة حماس وافقتا بنسبة كبيرة من حيث المبدأ على إمكانية إبرام صفقة تبادل أسرى خلال هدنة تستمر شهرا".

وذكرت المصادر "الخطة الإطارية تأخر طرحها بسبب وجود خلافات بين الجانبين بشأن كيفية التوصل إلى نهاية دائمة للحرب على غزة". (روسيا اليوم) 
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