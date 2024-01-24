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عربي-دولي

قيل إنّ حالتها سيّئة جدّاً ونُقلت إلى المستشفى... هل اغتصب مدير مدرسة طفلة؟

Lebanon 24
24-01-2024 | 05:46
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بعد تداول مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، خبر اغتصاب مدير مدرسة أهلية لطفلة بعمر 12 سنة وتعذيبها وتعنيفها، أصدرت قيادة شرطة محافظة البصرة بياناً في هذا الشأن.

وأكدت القيادة في بيان لها نفي هذا الخبر، مضيفة أن هناك مغرضين يحاولون تشويه الصورة الحقيقية لمحافظة البصرة، وفق ما نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء.
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كما دعت شرطة البصرة وسائل الإعلام والمواطنين بأخذ المعلومات من المصادر الموثوقة وتوخي الحذر في النشر، مهددة بملاحقة المتورطين قضائياً.

وكان حساب "Iraqi Women Rights"، نشر عن الجريمة وكشف اسم مدير المدرسة الأهلية وصورته، مشيراً إلى أن حالة الطفلة سيئة جداً وقد نقلت إلى المستشفى.

كما أشار الحساب الذي طالب القضاء العراقي بأخذ مجراه إلى أن المعلومات منقولة من شهود عيان هم جيران أهل الطفلة. (العربية)
 
 
 

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