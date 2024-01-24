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وزارة الدفاع الأوكرانية ترفض الاعتراف بإسقاطها طائرة الأسرى الأوكرانيين الروسية

Lebanon 24
24-01-2024 | 07:11
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رفضت وزارة الدفاع الأوكرانية الاعتراف بمسؤولية قواتها عن إسقاط طائرة النقل الروسية "إيل-76" التي كان على متنها 65 أسيرا أوكرانيا، وأفراد طاقمها والمرافقة الـ9.
 
وذكرت القناة التلفزيونية الأوكرانية العامة أن وزارة الدفاع الأوكرانية أعلنت أنها "لا يمكنها حتى الآن تأكيد إسقاط قواتها الطائرة، وأنها تواصل التحقيق".
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وبعد أن أعلنت وزارة الدفاع الروسية وجود أسرى أوكرانيين على متن الطائرة، حذفت صحيفة "أوكراينسكايا برافدا" خبر إسقاط قوات كييف الطائرة، وكل الأنباء ذات الصلة.

وذكر رئيس لجنة الدفاع بمجلس "الدوما" الروسي أندريه كارتابولوف أن الطائرة أسقطت بثلاثة صواريخ، وكانت طائرة أخرى تقل 80 أسيرا تحلق خلف الطائرة المستهدفة، لكنها عادت أدراجها.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق اليوم تحطم طائرة في مقاطعة بيلغورود. (روسيا اليوم) 
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