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عربي-دولي

السيسي: مصر بدأت تتأثر بالتوترات في البحر الأحمر

Lebanon 24
24-01-2024 | 07:45
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أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الأربعاء أن معبر رفح مفتوح طوال الوقت لكن إجراءات إسرائيل للسماح بدخول المساعدات تعرقل العملية، مشددا على أن مصر لا تشارك في حصار قطاع غزة.
 
وأضاف خلال كلمته في احتفالية وزارة الداخلية المصرية بعيد الشرطة الـ72، أن هذا جزء من كيفية ممارسة الضغط بخصوص مسألة إطلاق سراح الرهائن.

كما أضاف أن مصر بدأت تتأثر بالتوترات في البحر الأحمر.
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أما داخليا وفي ظل الأزمة الاقتصادية، فقال السيسي إن الدولار يمثل دائمآ مشكلة للدولة المصرية، مضيفا "نقدم خدمات بالجنيه تتحمل الدولة تكلفتها بالدولار ونحتاج لسلع أساسية ووقود بقيمة ملياري دولار شهريا". (العربية) 
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