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حادث على بعد 45 ميلاً بحرياً في اليمن.. ماذا في المعلومات؟

Lebanon 24
24-01-2024 | 08:10
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قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن حادث على بعد 45 ميلا بحريا جنوب مدينة عدن اليمنية.

وأضافت الهيئة أن السلطات تحقق في الحادث. 

وكان الجيش الأميركي قال في بيان في وقت سابق إنه نفذ ضربتين أخريين في اليمن في وقت مبكر من يوم الأربعاء ودمر صاروخين مضادين للسفن أطلقهما الحوثيون كانا موجهان نحو البحر الأحمر وكانا يستعدان للانطلاق.
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المصدر: الحرة
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