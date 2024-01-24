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مسيّرة تقصف قاعدة أميركية قرب مطار أربيل

Lebanon 24
24-01-2024 | 08:54
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بعد ساعات على ضرب القوات الأميركية لمقار تابعة للحشد الشعبي في جرف الصخر والقائم بالعراق، استهدفت مسيّرة مسلحة قاعدة أميركية قرب مطار أربيل شمالي العراق.

فقد أكد مصدران عراقيان اليوم الأربعاء أن طائرة مسيّرة مسلحة استهدفت قاعدة تضم قوات أميركية قرب مطار أربيل، وفق ما نقلت رويترز. (العربية) 
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