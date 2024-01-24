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تونس.. سعيد يعين 3 وزراء جدد

Lebanon 24
24-01-2024 | 09:04
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ذكر بيان رئاسي أن الرئيس التونسي قيس سعيد عيّن، 3 وزراء جدد بينهم وزيرة للاقتصاد والتخطيط.

كما عين سعيد، وزيرة للصناعة والمناجم والطاقة ووزيرا للتشغيل والتكوين المهني، وظلت هذه الوزارات شاغرة لعدة أشهر.
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وجاء في بيان الرئاسة التونسية  "أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الأربعاء 24 كانون الثاني 2024 بقصر قرطاج على موكب أداء اليمين الدستورية لأعضاء الحكومة الجدد".
المصدر: الحرة
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