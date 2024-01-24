تونس.. سعيد يعين 3 وزراء جدد

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ذكر بيان رئاسي أن الرئيس التونسي قيس سعيد عيّن، 3 وزراء جدد بينهم وزيرة للاقتصاد والتخطيط.كما عين سعيد، وزيرة للصناعة والمناجم والطاقة ووزيرا للتشغيل والتكوين المهني، وظلت هذه الوزارات شاغرة لعدة أشهر.وجاء في بيان الرئاسة التونسية "أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الأربعاء 24 كانون الثاني 2024 بقصر قرطاج على موكب أداء اليمين الدستورية لأعضاء الحكومة الجدد".