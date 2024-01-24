إيران تحذر: بؤر التوتر في الشرق الأوسط قد تشعل صراعا يجتاح المنطقة برمتها

فيما يلف المجتمع الدولي القلق من توسع الحرب في قطاع غزة إلى صراع أشمل، على الرغم من كافة المساعي الجارية لخفض تلك المخاطر، أطلقت إيران تحذيراتها مجدداً.



فقد اعتبر وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان أن بؤر التوتر في الشرق الأوسط قد تشعل صراعا يجتاح المنطقة برمتها.

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وقال كبير الدبلوماسيين الإيرانيين في مقابلة مع شبكة "إي بي سي نيوز" الأميركية، بثت اليوم الأربعاء "إن خطر نشوب حرب أوسع في المنطقة ارتفع"، ملقيا باللوم على الولايات المتحدة وإسرائيل.



كما رأى أنه "إذا أوقفت واشنطن دعمها العسكري والسياسي والإعلامي لإسرائيل وللحرب التي تشنها على غزة لسقط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الحال". وقال "لو توقف الدعم الأميركي فلن يصمد نتنياهو 10 دقائق"، وفق تعبيره.

أما عند سؤاله حول دعم بلاده لحركة حماس وما قامت به في السابع من تشرين الأول الماضي، فضلا عن الحوثيين وهجماتهم في البحر الأحمر، فأكد عبد اللهيان أن طهران تدعم حماس بطبيعة الحال، لكنها "لا توافق قط على قتل النساء والأطفال والمدنيين في أي مكان في العالم". وقال "نحن لا نؤيد ذلك أبداً"، في إِشارة إلى خطف أو قتل مدنيين إسرائيليين من قبل عناصر حماس أثناء اقتيادهم إلى داخل القطاع في السابع من تشرين الأول الماضي، ما أشعل حرباً إسرائيلية دامية على القطاع الفلسطيني أدت إلى مقتل 25 ألف شخص حتى الآن. (العربية)