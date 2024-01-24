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عربي-دولي

جريمة بشعة... قتل إبنته داخل غرفتها

Lebanon 24
24-01-2024 | 10:00
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شهدت قرية تلة، إحدى قرى مركز المنيا في مصر، جريمة بشعة، عندما قام أب بذبح ابنته داخل غرفتها.
وانتقل فريق من البحث الجنائي وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبيّن قيام "ع.م" بذبح ابنته "ي" 18 عاماً، بسبب خلافات عائلية، حيث تمّ القبض على المتهم والسكين الذي استخدمه في الجريمة. (العربية)
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