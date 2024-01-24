Advertisement

عربي-دولي

مساعٍ ألمانية مكثفة من أجل التوصل لاتفاق سلام في السودان

Lebanon 24
24-01-2024 | 10:13
A-
A+
Doc-P-1156322-638417135343574332.png
Doc-P-1156322-638417135343574332.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بدأت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك زيارة إلى شرق إفريقيا حيث ستسعى إلى الدفع باتجاه فرض عقوبات على الطرفين المتحاربين في السودان ومحاسبتهما لإرغامهما على التفاوض من أجل السلام.

خلال رحلة تستغرق عدة أيام، ستزور بيربوك جنوب السودان وكينيا وجيبوتي حيث ستناقش أيضًا سبل حماية سفن الشحن في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين في اليمن.
Advertisement

وقالت بيربوك إن الصور الآتية من دارفور أعادت ذكريات قاتمة عن "الإبادة الجماعية" التي وقعت قبل 20 عاما.

وأضافت في بيان قبل رحلتها "بالتعاون مع شركائي في جيبوتي وكينيا وجنوب السودان، سأستكشف إمكانيات جلب الجنرالين البرهان وحميدتي إلى طاولة المفاوضات حتى لا يجرا السودانيين عميقاً في الهاوية ويمعنا في زعزعة استقرار المنطقة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:21 | 2024-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:03 | 2024-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:26 | 2024-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:19 | 2024-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:15 | 2024-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:30 | 2024-01-24
12:15 | 2024-01-24
12:00 | 2024-01-24
11:40 | 2024-01-24
11:25 | 2024-01-24
11:10 | 2024-01-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24