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صحة

قلقٌ كبير... تحذير من عودة مرض خطير إلى أوروبا

Lebanon 24
24-01-2024 | 10:50
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حذر الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، من أن عدد حالات الإصابة بالحصبة في أوروبا ارتفع بشكل كبير سنة 2023 عما كان عليه العام الفائت، داعيا إلى تكثيف جهود التلقيح.

وأظهرت الإحصاءات التي نشرتها منظمة الصحة العالمية، تسجيل 42200 حالة خلال عام 2023، في 41 دولة في المنطقة الممتدة إلى آسيا الوسطى، أي نحو 45 مرة أكثر من عام 2022، الذي أفيد عن تسجيل 941 إصابة خلاله.
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وتعد كازاخستان وروسيا أكثر الدول تضرراً من المرض، إذ سُجلت أكثر من 10 آلاف حالة في كل منهما.
 
أما في أوروبا الغربية، فكانت العودة الأكثر وضوحاً للمرض في المملكة المتحدة حيث سُجلت 183 حالة.

وخلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2023، وهي الفترة التي يغطيها تحليل منظمة الصحة العالمية، بلغت الزيادة 30 مرة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

ونقل بيان عن المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، هانز كلوغه، قوله إن الأمر "لم يقتصر على زيادة قدرها 30 ضعفاً في حالات الحصبة في المنطقة"، بل سُجلت أيضاً "نحو 21 ألف حالة دخول إلى المستشفى و5 وفيات مرتبطة بالحصبة. وهذا أمر مثير للقلق".

ورأى أن "ثمة حاجة لجهود تطعيم عاجلة لوقف انتقال العدوى ومنع انتشارها". (الحرة)

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