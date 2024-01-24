أردوغان يستقبل الرئيس الإيراني في أنقرة

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأقيمت مراسم رسمية خلال استقبال رئيسي، حيث كان أردوغان في انتظاره عند المدخل الرئيسي للمجمع.

وبعد عزف النشيدين الوطنيين للبلدين، قدم الجانبان وفدي بلديهما، والتقطا صورًا تذكارية أمام علمي تركيا وإيران.

وبعد الاستقبال توجه الجانبان لعقد لقاء ثنائي، من المنتظر أن يحضر الرئيسان عقبه الاجتماع الثامن لمجلس التعاون رفيع المستوى بين البلدين، ومراسم توقيع عدد من الاتفاقيات وأن يعقدا مؤتمرا صحفيا مشتركا.

( الأناضول)