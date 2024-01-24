النرويج: الطريق للسلام في السودان صعب للغاية

رأت وزيرة التنمية الدولية النرويجية آن بيث تفينريم أن احتمال تحقيق السلام في السودان بعيد فيما يبدو، مع صعوبة تحديد خطوة تالية ملموسة نحو إنهاء الحرب بين قوات الدعم السريع شبه العسكرية والجيش السوداني.

وقالت تفينريم لـ«رويترز»: «هذا الأسبوع تمكنا من إحضار بعض المنظمات وبعض الأصوات من السودان إلى مصر لبحث سبل المضي قدما... لكن تحديد الخطوات التالية الملموسة نحو السلام أمر صعب حقا».

وأضافت: «يتعين على الأطراف وقف العنف وفتح مجال سياسي يمكننا من خلاله مساعدتهم على بدء الحوار».

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وأوضحت أن النرويج، باعتبارها عضوا في الترويكا، تشعر بالتزام على نحو خاص بالمساعدة حيثما أمكنها ذلك، مضيفة أن من «المهم» التحضير لعودة محتملة للحكم المدني عبر «عملية سياسية شاملة».

وأكدت أنه «يجب إيجاد حل للصراع داخل السودان والمنطقة».

( الشرق الأوسط)