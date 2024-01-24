بعد رؤية انفجارات قرب باب المندب.. سفينتان أميركيتان تعودان أدراجهما

أعلنت شركة "ميرسك" الدنماركية للشحن، يوم الأربعاء، أن سفينتَين تابعتَين لفرعها الأميركي كانتا تعبران مضيق باب المندب عادتا أدراجهما في البحر الأحمر بعد "انفجارات" قريبة.

وقالت الشركة في بيان "خلال الرحلة، بلّغت السفينتان عن رؤية انفجارات قريبة فيما اعترضت البحرية الأميركية المرافقة لهما عدة مقذوفات".

وأشارت إلى أن "البحرية الأميركية أعادت السفينتَين ورافقتهما إلى خليج عدن".

وذكرت ميرسك أن السفينتين لم تتعرضا لأضرار ولم يُصب طاقمهما بأذى، وأن البحرية الأميركية رافقتهما خلال عودتهما إلى خليج عدن.

وقالت ميرسك إن السفينتين مدرجتان في برنامج الأمن البحري والجسر البحري الطوعي مع الحكومة الأميركية الذي يوفر حماية البحرية الأميركية خلال العبور بالمضيق.

( سكاي نيوز)