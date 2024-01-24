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عربي-دولي

رئيسي: تركيا وإيران لديهما وجهات نظر مشتركة بشأن فلسطين

Lebanon 24
24-01-2024 | 13:00
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قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الأربعاء، إن تركيا وإيران متفقتين بشأن دعم فلسطين ومنح الشعب الفلسطيني حقوقه.

 

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الرئيس الإيراني، مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

 

وأكد "رئيسي"، أن تركيا وإيران لديهما وجهات نظر مشتركة بشأن فلسطين.

 

وقال: "نتفق مع الرئيس أردوغان، بشأن القضية الفلسطينية، وضرورة منح الشعب الفلسطيني حقوقه".

 

وشدد رئيسي، على أن موقف تركيا، شعبا وحكومة، ضد الهجمات الإسرائيلية في غزة "أمر يستحق التقدير".

 

وأضاف: " أقمنا علاقات جيدة مع تركيا طيلة سنوات طويلة، ونريد أن نرتقي بهذه العلاقات إلى مستويات أعلى في المرحلة القادمة أيضًا".

( الأناضول)
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