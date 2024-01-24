الخارجية الإيطالية: حل الدولتين هدفنا الوحيد إن أردنا السلام

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني اليوم، إن سياسة حل والدولتين لا تزال قابلة للتطبيق، حتى بعد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف تاجاني في حديث لقناة "سكاي نيوز 24" أن "حل الدولتين ينبغي أن يكون هو الهدف الوحيد إذا أردنا السلام، وسيكون علينا تشكيل دولة إسرائيلية آمنة ومعترف بها من قبل فلسطين، فضلا عن إقامة دولة فلسطينية معترف بها بدورها".

وأشار إلى أن "العمل جار على هذا الحل وسأصر على ذلك غدا في رام الله وتل أبيب".

واختتم تاياني بالقول "يجب ألا نتخلى عن السعي لتحقيق هذا الهدف حتى لو كان صعبا".