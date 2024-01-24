طائرة وزيرة خارجية ألمانيا تهبط اضطراريا في جدة.. إليكم السبب

هبطت طائرة تقل وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، والوفد المرافق لها، اضطراريا في مدينة جدة السعودية، بعد عدم تمكنها من الحصول على إذن لاستخدام المجال الجوي الإريتري.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية، الأربعاء، أن الطائرة التي تقل وزير الخارجية بيربوك، والتي أقلعت من برلين متجهة إلى جيبوتي، غيّرت مسارها وهبطت في جدة، عندما لم تتمكن من الحصول على إذن لاستخدام الأجواء الإريترية.

وقال كابتن الطائرة: "رغم كل جهودنا، لم نتمكن من الحصول على تصريح طيران من إريتريا".

وذكرت أنه لم يتسن الحصول على إذن الطيران اللازم "بسبب انقطاع التيار الكهربائي في وزارة الخارجية الإريترية".

وأضافت الوكالة الألمانية، أن "الطائرة حلقت فوق البحر الأحمر لأكثر من ساعة انتظارا للحصول على الإذن أثناء الرحلة".

وأشارت إلى أن طلب الإذن باستخدام المجال الجوي الإريتري تم قبل الإقلاع، لكن على الرغم من عدم استلام الإذن، إلا أنه تم التوقع الحصول عليه أثناء الرحلة.

ولم توضح الوكالة، ما إذا كانت بيربوك، ستواصل رحلتها بعد التزود بالوقود أم ستعود إلى برلين.

وكان من المقرر أن تزور بيربوك، كلا من جيبوتي والسودان وكينيا.