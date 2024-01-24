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عربي-دولي

وزير الخارجية المصري يستقبل نظيره الموريتاني ويعقدان جلسة مباحثات موسعة

Lebanon 24
24-01-2024 | 14:35
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بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، الأربعاء، مع نظيره الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق، العديد من القضايا الإفريقية والإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الحرب في قطاع غزة، والوضع في السودان والصومال.

 

جاء ذلك خلال لقائهما في القاهرة التي وصلها ولد مرزوق، الأربعاء، في زيارة غير محددة المدة، وفق بيان لمتحدث وزارة الخارجية المصرية، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك".

 

وذكر البيان، أن الوزيرين بحثا خلال اللقاء، "العديد من القضايا الهامة والحيوية على الساحة الإفريقية والإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الحرب في قطاع غزة، والوضع في السودان والصومال وأمن البحر الأحمر، والوضع السياسي والأمني في منطقة الساحل الإفريقي".

 

وتم التأكيد، وفق البيان، على "توافق البلدين حيال بذل الجهود الحثيثة، لإيجاد حلول لتلك القضايا من أجل صون استقرار القارة الإفريقية والشرق الأوسط". 

 

وتأتي زيارة ولد مرزوق، للقاهرة، ضمن جولة شملت الجزائر وليبيا والمغرب وتونس بهدف تعزيز التعاون وحل المشكلات العالقة.

 

كما تأتي بالتزامن مع حرب مدمرة يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة المحاذي لمصر، خلفت حتى الأربعاء"25 ألفا و700 شهيد و63 ألفا و740 مصابا معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.

( الاناضول)
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