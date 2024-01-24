"المقاومة الإسلامية العراقية" تعلن استهداف 3 قواعد أميركية في العراق وسوريا

قالت فصائل عراقية مسلحة، اليوم، إنها استهدفت 3 قواعد أميركية في العراق وسوريا بالصواريخ والطائرات المسيرة رداً على ما سمتها «مجازر» إسرائيل بحق الفلسطينيين في غزة.

وذكرت الفصائل، التي تطلق على نفسها اسم «المقاومة الإسلامية في العراق»، في بيان، أنها استهدفت قاعدة كونيكو في شمال شرقي سوريا، وقاعدتي «مطار أربيل» في شمال العراق، و«عين الأسد» في غربه.

وفي وقت سابق اليوم، قالت «القيادة المركزية الأميركية» إن قواتها استهدفت 3 منشآت تستخدمها كتائب «حزب الله» العراقي وجماعات مسلحة عراقية أخرى وصفتها بأنها تابعة لإيران.

وأضافت «القيادة المركزية» أن الغارات كانت رداً على هجمات شنّتها «كتائب حزب الله» العراقي على أهداف أميركية، بما في ذلك الهجوم على قاعدة عين الأسد في غرب العراق.

(الشرق الأوسط)