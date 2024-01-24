السيسي يرفض تلقي اتصالاً هاتفياً من نتنياهو

قالت القناة "13" العبرية، مساء الأربعاء، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رفض تلقي اتصال هاتفي من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ونقلت القناة عن مصدرين إسرائيليين مطلعين، لم تسمهما قولهما إن "مكتب نتنياهو، تقدم عبر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي بطلب للجانب المصري لتنسيق مكالمة هاتفية مع السيسي، لكن لم تتم الاستجابة للطلب".

وأضافت القناة، أن الرفض المصري للمكالمة يأتي "في ظل خلافات في الرأي مع مصر، حول تحرك عسكري إسرائيلي محتمل في محور فيلادلفيا ورفح".

وتابعت: "قبل أيام زار وفد برئاسة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) أهارون حاليفا، مصر للتباحث بشأن محور فيلادلفيا، كما زار منسق عمليات الحكومة في المناطق الفلسطينية اللواء غسان عليان، القاهرة عدة مرات في الآونة الأخيرة".

( الأناضول)