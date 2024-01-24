Advertisement

عربي-دولي

السيسي يرفض تلقي اتصالاً هاتفياً من نتنياهو

Lebanon 24
24-01-2024 | 16:35
A-
A+
Doc-P-1156458-638417362952692448.jpg
Doc-P-1156458-638417362952692448.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قالت القناة "13" العبرية، مساء الأربعاء، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رفض تلقي اتصال هاتفي من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

 

ونقلت القناة عن مصدرين إسرائيليين مطلعين، لم تسمهما قولهما إن "مكتب نتنياهو، تقدم عبر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي بطلب للجانب المصري لتنسيق مكالمة هاتفية مع السيسي، لكن لم تتم الاستجابة للطلب".

 

وأضافت القناة، أن الرفض المصري للمكالمة يأتي "في ظل خلافات في الرأي مع مصر، حول تحرك عسكري إسرائيلي محتمل في محور فيلادلفيا ورفح". 

 

وتابعت: "قبل أيام زار وفد برئاسة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) أهارون حاليفا، مصر للتباحث بشأن محور فيلادلفيا، كما زار منسق عمليات الحكومة في المناطق الفلسطينية اللواء غسان عليان، القاهرة عدة مرات في الآونة الأخيرة".

( الأناضول)

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:21 | 2024-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:03 | 2024-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:55 | 2024-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:45 | 2024-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:15 | 2024-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:00 | 2024-01-24
17:23 | 2024-01-24
16:00 | 2024-01-24
15:46 | 2024-01-24
15:00 | 2024-01-24
14:35 | 2024-01-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24