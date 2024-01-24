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منع روحاني من الترشّح لعضوية مجلس خبراء القيادة

Lebanon 24
24-01-2024 | 18:00
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قال الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني إن "مجلس صيانة الدستور لم يوافق على ترشحه لولاية جديدة في مجلس خبراء القيادة الذي يعين المرشد الإيراني بعد 24 عاماً من انتسابه له".
وذكر الموقع الرسمي لروحاني على الإنترنت أن "أعضاء مجلس صيانة الدستور المسؤول عن التدقيق بالترشيحات لم يوافقوا على ترشحه لولاية جديدة في مجلس خبراء القيادة، ولم يوضح الموقع الأسباب".
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