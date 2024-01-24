زيلينسكي دعا إلى إجراء تحقيق دولي في سقوط الطائرة الروسية

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء أمس الأربعاء إلى إجراء تحقيق دولي في سقوط الطائرة العسكرية الروسية التي قالت موسكو إنها كانت تنقل أسرى حرب أوكرانيين تمهيدا لعملية تبادل.

وقالت موسكو إن "74 شخصاً لقوا حتفهم، 65 منهم أسرى حرب أوكرانيون، عندما أسقطت طائرة نقل عسكرية في منطقة بيلغورود قرب الحدود مع أوكرانيا في وقت سابق الأربعاء".

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وقال زيلينسكي في خطابه اليومي: "من الواضح أن الروس يتلاعبون بحياة السجناء الأوكرانيين ومشاعر أهاليهم وعواطف مجتمعنا".

ولم يؤكد أو ينفي مزاعم روسيا، لكنه أضاف أنه كان "يوماً صعباً للغاية".

وتابع: "يجب إثبات كل الحقائق، قدر الإمكان، على اعتبار أن إسقاط الطائرة تم على الأراضي الروسية الواقعة خارج سيطرتنا".

كما دعا إلى إجراء تحقيق دولي في أسباب سقوط الطائرة.