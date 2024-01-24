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عربي-دولي

تناقص عدد الجيش البريطاني يشعل المخاوف.. الخوف الأكبر من روسيا!

Lebanon 24
24-01-2024 | 23:05
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حذر رئيس الأركان العامة في المملكة المتحدة، باتريك ساندرز من وجود "ضرورة ملحة" لزيادة حجم الجيش البريطاني والاستعداد لـ"القتال في أوروبا مرة أخرى" في مواجهة روسيا، داعيًا إلى تدريب وتسليح "جيش مواطن احتياطي" على غرار ما تفعله السويد حاليًا، وهو ما أثار حفيظة رئيس الوزراء ريشي سوناك ليخرج متحدث باسمه ينفي نية المملكة إدخال التجنيد الإجباري مرة أخرى حيز التنفيذ.
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وقال قائد الجيش الجنرال باتريك سوندرز إن الاستعداد لحرب برية محتملة "سيشمل الأمة بأكملها". وأشاد بالدول الأوروبية الأقرب لروسيا "لوضعها بوضوح أساسات الحشد الوطني." 

وأضاف: "خلال الثلاث سنوات المقبلة، يجب أن يكون من الواقعي الحديث عن جيش بريطاني قوامه 120 ألف فرد." 
وتابع خلال خطاب أمام مؤتمر المركبات المدرعة الدولية في لندن "لكن هذا ليس كافيا. اتخاذ خطوات استعدادية لنتمكن من وضع مجتمعاتنا على عتبة الحرب إن لزم الأمر لم يعد محض رغبة الآن وإنما أصبح ضروريا." 

وأفاد بأن "أوكرانيا تعكس بشكل جلي أن الجيوش النظامية تبدأ الحروب، وجيوش المواطنين تنتصر فيها." 

من جانبه، صرح ماكس بلين، المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، بأن الحكومة "لا نية لديها" لفرض التجنيد. 

وقال "للجيش البريطاني تقليد يفخر به وهو كونه قوة طوعية. لا خطط هناك لتغيير ذلك. الانخراط في حروب افتراضية ليس مفيدا." (سكاي نيوز عربية)

المصدر: سكاي نيوز عربية
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