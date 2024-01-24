الدفاع الإيطالية: سنستضيف 100 طفل فلسطيني مصاب جراء القصف على غزة

أعلنت وزارة الدفاع الإيطالية أن مئة طفل فلسطيني أصيبوا جراء الحرب الدائرة في قطاع غزة سيتلقون العلاج في إيطاليا.





وانهار نظام الرعاية الصحية بشكل شبه كامل في غزة بعد أكثر من ثلاثة أشهر من القصف الإسرائيلي العنيف والقتال في القطاع الفلسطيني المحاصر.

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وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع الإيطالية عن "بدء عملية نقل 100 طفل فلسطيني مع عائلاتهم من قطاع غزة إلى المستشفيات الإيطالية".

وأضاف البيان أنه من المقرر إقامة جسر جوي "بين إيطاليا ومصر" في الأيام المقبلة لنقل أول 30 طفلا.

وأشارت الوزارة إلى أن 30 طفلا آخرين سيصلون نهاية الشهر الجاري على متن السفينة العسكرية الإيطالية "نافي فولكانو" التي تغادر في وقت قريب ميناء مدينة العريش المصرية.

وسيتلقى الأطفال العلاج في مدن إيطالية عدة بينها روما وبولونيا وفلورنسا وجنوى.

وذكرت الوزارة بشكل منفصل أنها تجري محادثات مع دول المنطقة لإنشاء مستشفى ميداني.

وكانت فرنسا استقبلت الأربعاء سبعة أطفال فلسطينيين جرحى من قطاع غزة في مستشفيات للأطفال لمنحهم الرعاية الطبية، حسبما أفادت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان. (سكاي نيوز)