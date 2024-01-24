Advertisement

عربي-دولي

"ملح في الشاي" يُثير زوبعة في بريطانيا.. والسفارة الأميركية تدخل "خط الأزمة"

Lebanon 24
24-01-2024 | 23:22
A-
A+
Doc-P-1156508-638417606160634436.png
Doc-P-1156508-638417606160634436.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تسببت عالمة أميركية بزوبعة في فنجان عبر المحيط الأطلسي، عندما قدمت نصيحة لبريطانيا بشأن إعداد مشروبها الساخن المفضل.

وتقول ميشيل فرانكل، أستاذة الكيمياء في كلية برين ماور، إن أحد مفاتيح كوب الشاي المثالي هو قليل من الملح، وفق أسوشييتد برس.
Advertisement

أتت هذه النصيحة في كتابها "منقوع: كيمياء الشاي"، الذي نشرته الجمعية الملكية للكيمياء أمس الأربعاء.

صيحات غضب

غير أن اقتراح إضافة الملح أثار صيحات الغضب بين محبي الشاي في بريطانيا، حيث تظهر الصورة النمطية الشائعة الأميركيين على أنهم أفظاظ تمتلئ بطونهم بمشروب القهوة، ويصنعون الشاي، إن فعلوا ذلك، في الميكروويف.

وكتب دليل آداب السلوك البريطاني "ديبرتس" على منصة "إكس": "لا تقل لنا حتى كلمة ملح".

السفارة الأميركية تدخل "خط الأزمة"
فيما تدخلت سفارة الولايات المتحدة بلندن في هذه الزوبعة عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يطمئن "شعب المملكة المتحدة الطيب أن الفكرة التي لا يمكن تصورها المتمثلة في إضافة الملح إلى المشروب الوطني لبريطانيا ليست سياسة رسمية للولايات المتحدة".

وجاء في المنشور الهزلي: "دعونا نتحد في تضامننا المنقوع ونظهر للعالم أنه عندما يتعلق الأمر بالشاي، فإننا نقف يداً واحدة... ستستمر سفارة الولايات المتحدة في إعداد الشاي بالطريقة الصحيحة - عن طريق الميكروويف".

فيما أوضحت السفارة بوقت لاحق أن منشورها كان "لعبة طريفة على روابطنا الثقافية المشتركة" وليس بياناً صحافياً رسمياً.

ليست مزحة
في المقابل، فإن كلمة "منقوع" ليست مزحة. حيث يقول ناشر الكتاب إنه نتاج بحث وتجريب لمدة 3 سنوات، ويستكشف أكثر من 100 مركب كيميائي موجود في الشاي و"يستخدم الكيمياء مع النصائح حول كيفية تحضير كوب أفضل".

يشار إلى أن خلط الشاي مع الماء المالح لم يُحدث تعكيراً في العلاقات الأنغلو-أميركية إلى هذا الحد منذ حادثة حفل شاي بوسطن. (العربية)

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:55 | 2024-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:45 | 2024-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:15 | 2024-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2024-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:33 | 2024-01-25
03:31 | 2024-01-25
03:30 | 2024-01-25
03:23 | 2024-01-25
03:20 | 2024-01-25
03:04 | 2024-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24