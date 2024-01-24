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عربي-دولي

لبحث الأوضاع في غزة والعلاقات الدفاعية.. اجتماع مع مسؤول إسرائيلي بالبنتاغون

Lebanon 24
24-01-2024 | 23:32
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أكدت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" أن مسؤولين أميركيين ناقشوا مع المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية، إيال زمير، الأربعاء، العلاقة الدفاعية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، مشددين من جديد التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل.
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واجتمعت القائمة بأعمال وكيل وزارة الدفاع الأميركية للسياسة، ساشا بيكر، ووكيل وزارة الدفاع الأميركية للاستحواذ والاستدامة، ويليام لابلانت، مع زمير في البنتاغون، بحسب البيان.
 
وقال المتحدث الرسمي باسم البنتاغون، ديفيد هيرندون، إن الاجتماع شهد استعراض الوضع في غزة ومواصلة الضغط على حماس وضمان زيادة المساعدات الإنسانية لدعم السكان المدنيين في القطاع.
وشدد بيكر على ضرورة حماية المدنيين أثناء العمليات العسكرية في غزة.
كما تبادل بيكر وزمير وجهات النظر حول التوترات الإقليمية المتزايدة التي تشمل الأنشطة المزعزعة للاستقرار التي يقوم بها حزب الله في لبنان والحوثيون في اليمن. واتفق القادة على أهمية منع التصعيد الإقليمي، وفق بيان المتحدث. (الحرة)
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