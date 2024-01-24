حريق بمصفاة نفط في جنوب روسيا... سببه طائرات مسيرة

نقلت وكالات أنباء روسية عن مسؤولين قولهم إن حريقا اندلع بمصفاة نفط كبيرة في بلدة توابسه بجنوب البلاد، الأربعاء وأن فرق الطوارئ تكافح الحريق.

وأفاد بيان صادر عن خدمة الطوارئ في منطقة كراسنودار، أو كوبان، بأنه "تجري السيطرة على الحريق. وبحسب المعلومات الأولية لم تقع إصابات".

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كما نقلت الوكالات عن مسؤولين في المطار الرئيسي بالمنطقة القريبة من سوتشي أنه جرى تعليق عمليات الهبوط والإقلاع.

وقال سيرجي بويكو، رئيس منطقة توابسه عبر تيليغرام إن موقع الحريق يوجد بوحدة التفريغ بالمصفاة، وهو قسم معالجة ثانوي، مشيرا إلى أن جهود إخماد الحريق مستمرة.

وعرضت قنوات غير رسمية على تطبيق تيليغرام صورا للحريق وقالت إن طائرات مسيرة هي السبب في اندلاعه. (الحرة)