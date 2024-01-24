كوريا الشمالية تستكمل باستعراض قدراتها.. اختبار جيل جديد من صواريخ كروز

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ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الخميس، أن بلادها اختبرت صاروخ كروز استراتيجيًا جديدًا.ويأتي ذلك مؤكِدًا لما قاله الجيش الكوري الجنوبي مساء أمس الأربعاء، حول إطلاق بيونغ يانغ صاروخًا خلال الساعات القليلة الماضية، حسب رويترز.وكان وزير الدفاع الكوري الجنوبي شين وون سيك، أكد أن بيونج يانج تستعد لتزويد روسيا بنوع جديد من الصواريخ، مشيرًا إلى أنها تعكف في الوقت الراهن على إجراء مزيد من الاختبارات على أسلحة جديدة؛ لتصعيد التوترات قبل استحقاقات انتخابية منتظرة في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.(فرانس 24)