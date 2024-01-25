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عربي-دولي

كاميرون يلتقي عباس.. خطط قريبة للتغلب على الجمود وإدخال المساعدات

Lebanon 24
25-01-2024 | 00:37
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اجتمع وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس حيث تم بحث الوضع في الضفة الغربية وغزة.

وقال على منصة "إكس": "شرحت خطتنا للتغلب على الجمود الحالي، وإدخال المساعدات وإطلاق سراح المحتجزين من أجل وقف دائم لإطلاق النار على أن يقود ذلك إلى حل سياسي طويل الأمد، بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية".
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وتابع كاميرون قائلا إنه التقى في إسرائيل مع بيني غانتس، الوزير بمجلس الحرب، ورون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية، للحديث حول الأهداف الرئيسية لزيارته وهي الإفراج الفوري عن المحتجزين، وزيادة المساعدات إلى غزة ودخولها عبر المزيد من النقاط، والتوصل إلى وقف للقتال لأغراض إنسانية على الطريق نحو وقف إطلاق نار دائم.

وأردف "لا أحد يريد أن يستمر هذا الصراع أكثر مما هو ضروري.. سأواصل العمل مع الشركاء نحو التوصل إلى سلام وأمن إقليمي دائمين".(العربية)
المصدر: العربية
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