في العراق وسوريا.. كيف ساهم الجيش الأميركي في محاربة داعش؟





وفي تطور ملفت، أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية للحرة، أن واشنطن وبغداد ستبدأ "قريبا" محادثات بشأن إنهاء مهمة التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق وكيفية استبداله بعلاقات ثنائية، وهي خطوة ضمن عملية توقفت بسبب حرب إسرائيل على قطاع غزة.

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وأتى تأكيد المتحدث ردا على طلب تعليق للحرة بشأن تقارير نشرتها رويترز و"سي إن إن" تحدثت عن انطلاق المفاوضات بين واشنطن وبغداد فيما يخص التواجد الأميركي في العراق. تحتفظ الولايات المتحدة بما يقرب من 2500 جندي في العراق، مهتمهم تنحصر في تقديم المشورة والمساعدة، منذ كانون الأول عام 2021، عندما أعلن الجيش الأميركي نهاية دوره القتالي في البلاد.وفي تطور ملفت، أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية للحرة، أن واشنطن وبغداد ستبدأ "قريبا" محادثات بشأن إنهاء مهمة التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق وكيفية استبداله بعلاقات ثنائية، وهي خطوة ضمن عملية توقفت بسبب حرب إسرائيل على قطاع غزة.وأتى تأكيد المتحدث ردا على طلب تعليق للحرة بشأن تقارير نشرتها رويترز و"سي إن إن" تحدثت عن انطلاق المفاوضات بين واشنطن وبغداد فيما يخص التواجد الأميركي في العراق.

وذكرت مصادر رويترز أن العملية قد تستغرق عدة أشهر إلى سنوات، منوهة إلى أن انسحاب القوات الأميركية ليس وشيكا.



كيف بدأ الانسحاب الأميركي تدريجيا؟

في الرابع من تشرين الثاني عام 2008، انتخب باراك أوباما، الذي تعهد في حملته الانتخابية بسحب القوات القتالية من العراق في غضون 16 شهرا من توليه منصبه، ليصبح الرئيس الـ 44 للولايات المتحدة.



وبعد ثلاثة أسابيع، وافق البرلمان العراقي على اتفاقيتين تحددان الخطوط العريضة للجيش المستقبلي، والعلاقات المدنية بين واشنطن وبغداد، وذلك استعدادا لانسحاب القوات الأميركية من العراق بحلول عام 2011.



ووفاءً بتعهده الانتخابي، أعلن أوباما، في شباط عام 2009، خططه لسحب الألوية الأميركية المقاتِلة من العراق بحلول آب عام 2010.

تضمنت خطة أوباما إبقاء قوة انتقالية تتألف من 35 ألف إلى 50 ألف جندي وعنصر من مشاة البحرية لتدريب وتجهيز وتقديم المشورة لقوات الأمن العراقية حتى نهاية عام 2011.



وفي حزيران عام 2009، بدأت القوات القتالية الأميركية بالانسحاب تدريجيا من بغداد والمدن العراقية الأخرى، وفقا لاتفاقية وضع القوات (SOFA) بين العراق والولايات المتحدة.



بموجب الاتفاق أغلقت أكثر من 150 قاعدة وموقعا أميركيا في المدن العراقية قبل الموعد النهائي في 30 يونيو.



ووفقا لتلك الاتفاقيات الأمنية، أعلن أوباما في تشرين الأول عام 2011، أن 39 ألف جندي أميركي سيعودون من العراق بحلول نهاية العام ذاته، مما مثل نهاية للحرب التي هدفت إلى التخلص من نظام، صدام حسين، وبداية مرحلة جديدة في العلاقة بين الولايات المتحدة والعراق.