هجمات الحوثيين تجبر سفينتين تحملان إمدادات للجيش الأميركي على التراجع بالبحر الأحمر

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أعلنت شركة "ميرسك" الدنماركية للشحن، أن انفجارات قرب مضيق باب المندب في البحر الأحمر، أجبرت سفينتين تشغلهما وحدتها الأميركية، وتحملان إمدادات للجيش الأميركي على التراجع، حينما كانتا تعبران المضيق صوب الشمال وسط حراسة البحرية الأميركية، مؤكدة تعليق عبور السفن التابعة لوحدتها الأميركية من البحر الأحمر.وقالت الشركة، في بيان: "أبلغت السفينتان برؤية انفجارات قريبة، واعترضت البحرية الأميركية المصاحبة لهما عدة مقذوفات أيضاً".كان الحوثيون في اليمن، أعلنوا، الأربعاء، استهداف عدد من السفن الحربية الأميركية بصواريخ باليستية في خليج عدن ومضيق باب المندب أثناء حمايتها سفينتين تجاريتين أميركيتين.وتشغل الوحدة الأميركية "ميرسك لاين ليمتد" السفينتين، وتنقل الوحدة شحنات لوزارة الدفاع الأميركية، ووزارة الخارجية، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID، وهيئات حكومية أخرى.وقالت الشركة، إن السفينتين مدرجتان في برنامج الأمن البحري والجسر البحري الطوعي مع الحكومة الأميركية الذي يوفر حماية البحرية الأميركية خلال العبور بالمضيق.وتدير وزارة الدفاع الأميركية، برنامج الأمن البحري، والجسر البحري الطوعي لنقل القوات والإمدادات والعتاد خلال أوقات الحرب أو حالات الطوارئ الوطنية.وذكرت "ميرسك" أن السفينتين لم تتعرضا لأضرار، ولم يُصب طاقمهما بأذى، وأن البحرية الأميركية رافقتهما خلال عودتهما إلى خليج عدن.وأفاد المتحدث العسكري للحوثيين، يحيى سريع، في بيان، بأن "الاشتباك" أدى إلى "إصابة سفينة حربية أميركية إصابة مباشرة" وأجبر السفينتين التجاريتين على "التراجع والعودة".وقال مسؤول أميركي طلب عدم ذكر اسمه، إنه لم تتعرض أي سفينة للإصابة، موضحاً أن "صواريخ الحوثيين لم تصب اليوم أي سفن حربية أو سفن تجارية أميركية".وقالت القيادة المركزية الأميركية الوسطى "سنتكوم"، إن الحوثيين أطلقوا، الأربعاء، 3 صواريخ باليستية مضادة للسفن صوب سفينة شحن الحاويات "ميرسك ديترويت" خلال عبورها خليج عدن.وأضافت القيادة، في بيان، أنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو تعرض السفينة لأضرار.