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عربي-دولي

تحذير من ترامب إلى المتبرعين لحملة نيكي هايلي "عقل العصفور"

Lebanon 24
25-01-2024 | 01:34
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انتقد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، نيكي هايلي، منافسته على مقعد الحزب الجمهوري للرئاسة الأميركية، محذرا من يتبرع لحملته من أنه "سيمنع نهائيا من الانضمام إلى معسكر MAGA".
 
وكتب ترامب في منشور على منصة Truth Social: "عندما ترشحت لمنصب الرئاسة وفزت، لاحظت أن المتبرعين للمرشح الخاسر سيأتون إلي على الفور ويريدون المساعدة. وهذا أمر معتاد في السياسة، لكنه ليس كذلك بالنسبة لي".
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وأضاف: "أي شخص يقدم مساهمة إلى Birdbrain (عقل العصفور، اللقب الذي يطلقه على هايلي)، من هذه اللحظة فصاعدا، سيتم منعه نهائيا من دخول معسكر MAGA. نحن لا نريدهم، ولن نقبلهم، لأننا نضع أميركا أولا، وسنفعل ذلك دائما".

يشير تهديد ترامب المباشر ضد أنصار هايلي إلى زيادة حدة خطابه، حيث يسعى الرئيس السابق إلى حشد الدعم من جميع أركان الحزب الجمهوري.
وتغلب ترامب على هايلي في الانتخابات التمهيدية في نيو هامبشاير يوم الثلاثاء بفارق 11 نقطة، وهو تقدم كبير على سفيرته السابقة لدى الأمم المتحدة، لكنه أقرب من تقدمه المهيمن في العديد من استطلاعات الرأي في الأشهر الأخيرة.
وفي الأسابيع الأخيرة، تمكن ترامب من الحصول على العديد من التأييد رفيع المستوى، حتى من بعض المشرعين الذين انتقدوه ذات مرة باعتباره غير لائق للمنصب.
وقد أيد كل من السيناتور ماركو روبيو، وجون كورنين، وديب فيشر، مؤخرا ترامب. كما حصل أيضا على تأييد من المعارضين الأساسيين السابقين، بما في ذلك حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، والسيناتور تيم سكوت، ورجل الأعمال في مجال التكنولوجيا الحيوية فيفيك راماسوامي، وحاكم داكوتا الشمالية دوغ بورجوم. (RT)
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