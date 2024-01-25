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أبو ردينة: مطلبنا الأساسي وقف إطلاق النار في غزة

Lebanon 24
25-01-2024 | 01:41
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أعلن الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، ان المطلب الأساسي هو وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، قبل الدخول في أي قضايا أخرى.

وشدد أبو ردينة في لقاء مع "سكاي نيوز عربية" على رفض المخططات الإسرائيلية لفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة.
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وأشار الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية إلى أن السلطة الفلسطينية ترفض الدخول في متاهات مستقبل غزة.(سكاي نيوز)

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