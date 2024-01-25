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عربي-دولي

الروس يتلاعبون بأرواحنا.. زيلنسكي يدعو إلى تحقيق دولي بحادثة طائرة "إليوشن إيل-76"

Lebanon 24
25-01-2024 | 02:05
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بعدما تحطمت طائرة "إليوشن إيل-76" في منطقة بيلغورود غرب روسيا، حيث لقي جميع الأشخاص الـ74 الذين كانوا على متنها حتفهم، بمن فيهم 65 أسير حرب من أوكرانيا، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى إجراء تحقيق دولي في حادث التحطم هذا، متهمًا الروس بقتلهم.
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وقال زيلينسكي في خطابه المسائي يوم الأربعاء إن جهاز الاستخبارات العسكرية الأوكرانية يحاول حاليا معرفة المزيد عن مصير العشرات من أسرى الحرب الأوكرانيين، وفقا لموسكو، الذين كانوا على متن الطائرة.

كما أصدر تعليماته إلى وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا بتزويد الشركاء الأجانب بجميع المعلومات المتاحة لأوكرانيا.

وقال: "دولتنا ستصر على الاستطلاع الدولي. من الواضح أن الروس يلعبون بأرواح السجناء الأوكرانيين، بمشاعر أقاربهم ومشاعر مجتمعنا".(القدس العربي)
المصدر: القدس العربي
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