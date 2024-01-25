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رأت صحيفة "The Telegraph" البريطانية أنه "بعد مرور ثلاث سنوات على تولي الرئيس الأميركي جو بايدن منصبه، أصبح العالم أكثر خطورة وتهديدًا. وبعد السنوات المضطربة المفترضة في البيت الأبيض في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، نظر العالم إلى بايدن باعتباره يمثل الهدوء والاستقرار والنظام على الساحة الدولية، وقد رحبت به النخب الأوروبية المبتهجة بأذرع مفتوحة، واعتبرته واحداً منهم، ونصيراً للمثل "العولمية" وقوة المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة. وكانوا يعتقدون أن بايدن سوف يبشر بعصر جديد من التعاون والاستقرار الدوليين، مع عودة "الكبار" ظاهريا إلى المسؤولية".وبحسب الصحيفة، "في أوروبا، لم تفعل إدارة بايدن أي شيء لردع الغزو الروسي الوحشي الذي قام به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأوكرانيا، ولا تزال تفتقر إلى استراتيجية طويلة الأمد للتصدي للدب الروسي. لقد اكتسبت موسكو المزيد من الجرأة خلال رئاسة بايدن، ويناقش وزراء الدفاع في أوروبا الآن علناً احتمال وقوع هجوم روسي على أراضي الناتو في السنوات القليلة المقبلة، وهو السيناريو الذي لم يكن من الممكن تصوره قبل بضع سنوات فقط".وتابعت الصحيفة، "في آسيا، أصبح حكام الصين الشيوعيون أكثر عدوانية وحزماً منذ بداية عام 2021، خاصة في ما يتعلق بتايوان. في عهد ترامب، رأى الحزب الشيوعي الصيني خصمًا هائلاً ولا يمكن التنبؤ به. أما في عهد بايدن، فإنهم يرون قائدًا أعلى ضعيفًا بشكل متزايد ويمكن التنبؤ به بشكل بارز، والذي يبدو في بعض الأحيان بالكاد متماسكًا ومسؤولاً عن سياسة الأمن الخارجي والوطني الأميركية".وأضافت الصحيفة، "أما في الشرق الأوسط، فإن التوقعات العامة للولايات المتحدة لا تقل سوءاً، إن لم تكن أسوأ. إن استراتيجية بايدن الساذجة للغاية تجاه إيران والمتمثلة في الاحتواء السلبي و"المشاركة البناءة" على طريقة الرئيس السابق باراك أوباما تفشل فشلاً ذريعاً. إن النظام الإيراني أصبح اليوم أقوى بكثير مما كان عليه عندما ترك ترامب منصبه. بعد حصولها على عشرات المليارات من الدولارات من الأموال غير المجمدة التي أفرجت عنها إدارة بايدن والفشل في تطبيق وتعزيز العقوبات الأميركية والدولية، تتمتع إيران بالقدرة على التصرف بشكل جامح في الشرق الأوسط دون التعرض للمعاقبة".وبحسب الصحيفة، "تشكل الهجمات الواسعة النطاق التي شنها المسلحون الحوثيون المدعومون من إيران ضد الشحن الدولي في البحر الأحمر تحديًا كبيرًا لإدارة بايدن، التي كانت بطيئة بشكل مؤلم في التحرك ردًا على ذلك. في العام 2021، أزالت وزارة خارجية بايدن تصنيف الحوثيين على أنهم "مجموعة إرهابية عالمية محددة"، لكنها تراجعت عن القرار الأسبوع الماضي تحت ضغط سياسي مكثف في واشنطن. وقد فشلت الغارات الجوية المحدودة التي قادتها الولايات المتحدة مع المملكة المتحدة لدعم الحوثيين حتى الآن في ردع المتمردين المتمركزين في اليمن، والذين تسلحهم وتمولهم وتوجههم طهران. وكما هو الحال دائمًا مع البيت الأبيض في عهد بايدن، فقد استغرق الأمر أشهرًا لاتخاذ القرارات والتصرف بشكل حاسم بأي درجة من القوة ضد المعتدين، وليس هناك أي رغبة في مواجهة المصدر الحقيقي للمشكلة بأي شكل من الأشكال وهو إيران".وتابعت الصحيفة، "على الرغم من دعم إيران العميق للحوثيين وحماس وحزب الله ومجموعة من الجماعات الأصغر بالوكالة، فقد أظهر فريق بايدن افتقارًا مروعًا للرغبة والتصميم في الوقوف في وجه طهران. ومنذ 7 تشرين الأول 2023، تعرضت القوات الأميركية لـ140 هجوم من قبل جماعات مدعومة من إيران في العراق وسوريا وحدهما، مع رد عسكري محدود للغاية من قبل الولايات المتحدة. كما ولا تزال إدارة بايدن متمسكة بالفكرة السخيفة المتمثلة في إحياء الاتفاق النووي الإيراني الميت التي تفاوضت عليها إدارة أوباما دون دعم وموافقة مجلس الشيوخ الأميركي".ورأت الصحيفة أن "المخاطر في الشرق الأوسط الآن مرتفعة بشكل لا يصدق، فإيران، التي تمارس الإبادة الجماعية، والتي تهدد بمحو إسرائيل من الخريطة، تقترب بشكل خطير من أن تصبح قوة نووية، ويستمر الحوثيون في تهديد الشحن الغربي في ممرات الشحن ذات الأهمية البالغة في البحر الأحمر، ويهاجم وكلاء طهران القوات الأميركية في المنطقة بشكل مباشر. إن سياسة بايدن في الشرق الأوسط تمثل كارثة جامحة، حيث تسير إيران على طريق سلس لتصبح كوريا الشمالية في المنطقة، مما لا يهدد أقرب شركاء أميركا في المنطقة المجاورة لها فحسب، بل يهدد أيضًا أوروبا وجزءا كبيرا من العالم أيضًا".