الطائرات الحربية تستمر بتدمير خان يونس.. والنزوح يتصاعد بوتيرة كبيرة

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في الأثناء، يواصل سكان قطاع غزة على النزوح من مناطق مدينة خان يونس إلى رفح، جنوبي القطاع، بسبب تكثيف العملية العسكرية الإسرائيلية في خان يونس.



وتشهد مدينة خان يونس معارك ضارية بين الجنود الإسرائيليين الذين تقدموا جنوبا وحركة حماس، بعد 3 أشهر من الهجوم البري. لا تزال مدينة خان يونس ترزح تحت البطش الإسرائيلي، إذ نفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات استهدفت مواقع غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، حيث تم قصف حي الأمل ومحيط جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني غربي مدينة خان يونس.في الأثناء، يواصل سكان قطاع غزة على النزوح من مناطق مدينة خان يونس إلى رفح، جنوبي القطاع، بسبب تكثيف العملية العسكرية الإسرائيلية في خان يونس.وتشهد مدينة خان يونس معارك ضارية بين الجنود الإسرائيليين الذين تقدموا جنوبا وحركة حماس، بعد 3 أشهر من الهجوم البري.

بالتوازي، أعلنت مصادر طبية في غزة، استشهاد 50 فلسطينيا، وإصابة 120 آخرين، في قصف القوات الإسرائيلية على المناطق الغربية لمدينة خان يونس، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



ويشكو النازحون تفاقم معاناتهم مع استمرار القصف وتكرار النزوح أكثر من مرة، من دون وجود مناطق آمنة في عموم قطاع غزة.(سكاي نيوز عربية)