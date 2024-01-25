قال رئيس مجلس التنسيق لتكامل المناطق المنضمة حديثا إلى روسيا فلاديمير روغوف إن القوات المسلحة الأوكرانية قامت بإسقاط الطائرة "إيل-76" لثلاثة أسباب على الأقل، إذ تريد أولا أن تظهر القدرة على مواصلة قتل الروس" للقيمين الغربيين. وثانيًا، هو تعطيل جميع المفاوضات بشأن تبادل الأسرى. وثالثًا، هو تخويف أفراد الجيش الأوكراني من الاستسلام للأسر الروسي.

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وقال روغوف: "إن حجم الاستسلام من جانب أفراد الجيش الأوكراني للأسر الروسي يتزايد، لهذا يعاني نظام زيلينسكي من الذعر، بينما أصبحت عمليات التبادل الآن غير مفيدة بالمرة بالنسبة لزيلينسكي، حيث يعود الأسرى ويحكون عن المعاملة الكريمة التي يلاقونها في روسيا".



وشدد روغوف على أن الزيادة في عدد المستسلمين في مواجهة الخسارة الوشيكة لأفدييفكا توجه ضربة أكبر للحفاظ على جبهة القوات المسلحة الأوكرانية.



ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، فإن كييف كانت على علم تام بالنقل الوشيك للأسرى من أجل التبادل، والذي كان من المفترض أن يتم في وقت لاحق من يوم الأربعاء. بدورها صرحت وزارة الخارجية الروسية بأن تحطم الطائرة "إيل-76" يثير تساؤلا كبيرا حول إمكانية التوصل إلى الحد الأدنى من الاتفاق مع كييف.(روسيا اليوم)