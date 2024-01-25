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عربي-دولي

حرب المسيّرات مستمرة.. أوكرانيا تسقط 11 مسيرة روسية إليكم التفاصيل

Lebanon 24
25-01-2024 | 02:51
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أعلنت القوات الجوية الأوكرانية اليوم الخميس ان روسيا أطلقت 14 طائرة مسيرة هجومية وخمسة صواريخ على أوكرانيا خلال الليل، وان أنظمة الدفاع الجوي دمرت 11 طائرة مسيرة.

وأضافت القوات الجوية عبر القناة الخاصة بها على تطبيق التراسل تليغرام أن روسيا استهدفت جنوب أوكرانيا بشكل أساسي.
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وقال حاكم منطقة أوديسا أوليه كيبر على تليغرام إن شخصين أصيبا خلال الهجوم على المدينة الساحلية المطلة على البحر الأسود.

وتابع كيبر "على الرغم من العمل الفعال والمثمر للدفاع الجوي لصد هجمات العدو، للأسف أصيبت منشأة صناعية في أوديسا وتضررت مبان سكنية وبنية تحتية مدنية".

ولم يتم التحقق من التقرير بشكل مستقل، ولم تصدر روسيا تعليقا فوريا.(العربية)

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