إيران تهدّد الأعداء: نحن بأعلى مستويات الجاهزية

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أكّد قائد القوة البرية في الجيش الإيراني العميد كيومرث حيدري، اليوم الخميس، أنّ "الجيش الإيراني اليوم في أعلى مستويات الجاهزية القتالية والدفاعية"، محذرًا بأننا "سنواجه أي نوع من تهديد الأعداء برد حاسم وقاطع".ويوم الثلاثاء الماضي، أعلنت العلاقات العامة في الجيش الإيراني تزويد منظومة الجيش القتالية بعدد كبير من الطائرات المسيّرة القتالية والاستطلاعية والانتحارية والرادارية.ومن أبرز هذه الطائرات المسيّرة "أبابيل 4" و"أبابيل 5" المخصصة لعمليات الاستطلاع والرصد والحرب الإلكترونية، و"آرش" و"باور" المخصّصتان للعمليات الانتحارية، و"كرار" المخصّصة للقيام بعمليات قتالية.وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قد شدّد قبيل توجهه إلى تركيا، أمس الأربعاء، على أنّ "الشأن الفلسطيني سيكون حاضراً في هذه الزيارة"، وأنّ فلسطين هي "أهم قضية للمسلمين وأصحاب الضمير الحي في العالم، وأن دعم فلسطين والمقاومة الفلسطينية هو أمر متفق عليه بين إيران وتركيا".واستمرت زيارة رئيسي لتركيا يوماً واحداً وقّع خلالها على 10 وثائق للتعاون بين مسؤولي البلدين.(الميادين)