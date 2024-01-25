Advertisement

عربي-دولي

لافروف يتهم 3 دول بالتحضير لحرب مع كوريا الشمالية

Lebanon 24
25-01-2024 | 03:31
A-
A+
Doc-P-1156615-638417757057865119.png
Doc-P-1156615-638417757057865119.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في موقف تصعيدي، اتهم وزير الخارجية الروسي الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان اليوم الخميس بالتحضير للحرب مع كوريا الشمالية.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر صحفي للأمم المتحدة إن هذا التكتل العسكري الجديد الذي جمعته الولايات المتحدة يعمل على تعزيز النشاط العسكري وإجراء تدريبات واسعة النطاق.
Advertisement

وقال لافروف إن خطاب كوريا الجنوبية فجأة "أصبح أكثر عدائية تجاه بيونغ يانغ ... في اليابان أيضًا، نسمع خطابًا عدوانيًا" وهي تتحدث بجدية عن إنشاء بنية تحتية لحلف شمال الأطلسي بمساعدة الولايات المتحدة.

وتابع لافروف إن هدف الكتلة العسكرية محدد بوضوح: "إنهم يستعدون للحرب مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية".

وأضاف الوزير الروسي ان الولايات المتحدة وحلفاءها الآسيويين يتحدثون أيضًا عن تطوير تعاونهم. وأضاف: "إن الطريقة التي صاغوا بها الكلام كانت مائعة نوعا ما، لكنهم قالوا شيئًا مثل التعاون المتعلق بالسلاح النووي". (العربية)



تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:53 | 2024-01-25
05:35 | 2024-01-25
05:30 | 2024-01-25
05:26 | 2024-01-25
04:57 | 2024-01-25
04:38 | 2024-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24