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عربي-دولي
لافروف يتهم 3 دول بالتحضير لحرب مع كوريا الشمالية
Lebanon 24
25-01-2024
|
03:31
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في موقف تصعيدي، اتهم وزير الخارجية الروسي الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان اليوم الخميس بالتحضير للحرب مع كوريا الشمالية.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر صحفي للأمم المتحدة إن هذا التكتل العسكري الجديد الذي جمعته الولايات المتحدة يعمل على تعزيز النشاط العسكري وإجراء تدريبات واسعة النطاق.
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وقال لافروف إن خطاب كوريا الجنوبية فجأة "أصبح أكثر عدائية تجاه بيونغ يانغ ... في اليابان أيضًا، نسمع خطابًا عدوانيًا" وهي تتحدث بجدية عن إنشاء بنية تحتية لحلف شمال الأطلسي بمساعدة الولايات المتحدة.
وتابع لافروف إن هدف الكتلة العسكرية محدد بوضوح: "إنهم يستعدون للحرب مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية".
وأضاف الوزير الروسي ان الولايات المتحدة وحلفاءها الآسيويين يتحدثون أيضًا عن تطوير تعاونهم. وأضاف: "إن الطريقة التي صاغوا بها الكلام كانت مائعة نوعا ما، لكنهم قالوا شيئًا مثل التعاون المتعلق بالسلاح النووي". (العربية)
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