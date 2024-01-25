بالطائرات المسيّرة... "المقاومة الإسلامية بالعراق" تعلن استهداف ميناء أسدود الإسرائيلي

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، اليوم الخميس، أنها استهدفت ميناء أسدود الإسرائيلي بالطائرات المسيرة.





وقالت في بيان، إنه "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في غزة، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الخميس، ميناء أسدود في أراضينا المحتلة، بالطيران المسير".

Advertisement

وأكد البيان "استمرار المقاومة الإسلامية في دك معاقل الأعداء".

يأتي ذلك، غداة إعلان "المقاومة الإسلامية في العراق" أمس الأربعاء استهدف 3 قواعد أميركية في العراق وسوريا، بينها "عين الأسد"، بواسطة الصواريخ والطائرات المسيرة.

وكان الحشد الشعبي العراقي قد أعلن الأربعاء مقتل أحد عناصره وإصابة اثنين آخرين وتدمير مقر تابع له بضربتين أميركيتين غرب، وجنوب البلاد، فيما أكدت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) أن القوات الجوية الأمريكية شنت غارات على مواقع لـ "كتائب حزب الله" في العراق.

وكانت "المقاومة الإسلامية في العراق" أعلنت يوم الثلاثاء أنها قصفت أيضا ميناء أسدود في إسرائيل بطائرات مسيرة، مع الإشارة إلى أن ميناء أسدود يبعد عن العاصمة العراقية بغداد قرابة 1000 كيلومتر. (RT)