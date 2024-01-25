Advertisement

عربي-دولي

بالطائرات المسيّرة... "المقاومة الإسلامية بالعراق" تعلن استهداف ميناء أسدود الإسرائيلي

Lebanon 24
25-01-2024 | 04:20
A-
A+
Doc-P-1156641-638417785676937444.png
Doc-P-1156641-638417785676937444.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، اليوم الخميس، أنها استهدفت ميناء أسدود الإسرائيلي بالطائرات المسيرة.


وقالت في بيان، إنه "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في غزة، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الخميس، ميناء أسدود في أراضينا المحتلة، بالطيران المسير".
Advertisement
وأكد البيان "استمرار المقاومة الإسلامية في دك معاقل الأعداء".
يأتي ذلك، غداة إعلان "المقاومة الإسلامية في العراق" أمس الأربعاء استهدف 3 قواعد أميركية في العراق وسوريا، بينها "عين الأسد"، بواسطة الصواريخ والطائرات المسيرة.
وكان الحشد الشعبي العراقي قد أعلن الأربعاء مقتل أحد عناصره وإصابة اثنين آخرين وتدمير مقر تابع له بضربتين أميركيتين غرب، وجنوب البلاد، فيما أكدت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) أن القوات الجوية الأمريكية شنت غارات على مواقع لـ "كتائب حزب الله" في العراق.
وكانت "المقاومة الإسلامية في العراق" أعلنت يوم الثلاثاء أنها قصفت أيضا ميناء أسدود في إسرائيل بطائرات مسيرة، مع الإشارة إلى أن ميناء أسدود يبعد عن العاصمة العراقية بغداد قرابة 1000 كيلومتر. (RT)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:53 | 2024-01-25
05:35 | 2024-01-25
05:30 | 2024-01-25
05:26 | 2024-01-25
04:57 | 2024-01-25
04:38 | 2024-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24