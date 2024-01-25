من مسافة صفر.. الإحتلال يقتل فلسطينيًا بوابل من الرصاص

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله، اليوم الخميس، استشهاد الشاب الفلسطيني، وسام وليد خشان، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية بير الباشا جنوبي جنين.





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وأوضحت وكالة "وفا" الفلسطينية نقلاً عن مصادر محلية، أنّ قوات الاحتلال اقتحمت القرية بتعزيزات عسكرية، وداهمت منزل عائلة خشان، بعد محاصرته، وأعدمت وسام من مسافة صفر، بوابل من الرصاص.وأضافت أنّ قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر أحمد، شقيق الشهيد وسام وليد خشان من منزله.واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ، منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الخميس، 30 فلسطينياً على الأقل من الضّفة الغربية، بينهم أسرى سابقون، بحسب ما أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين. وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد الـ7 من أكتوبر، إلى نحو (6285).(الميادين)