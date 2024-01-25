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عربي-دولي
قرار مفاجئ.. هليفي يجمّد عمل لجنة التحقيق في إخفاقات جيش الاحتلال
Lebanon 24
25-01-2024
|
04:57
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قرر رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هليفي تجميد عمل اللجنة الخارجية المكلفة بالتحقيق في إخفاقات جيش الاحتلال بمواجهة عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس"، في 7 تشرين الأول الماضي، إلى حين انتهاء التحقيقات الداخلية التي يجريها الجيش.
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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن أعضاء اللجنة المزمع تشكيلها، ومن بينهم رئيس هيئة الأركان والوزير السابق شاؤول موفاز، لم يحصلوا بعد على كتاب تعيين أو صلاحيات.
وكان هليفي قد أبلغ وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت بنيته تشكيل لجنة تحقيق في وقت سابق من الشهر الجاري، وهو ما أثار زوبعة كبيرة داخل المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (كابينت).
وكان عدد من الوزراء في الـ"كابينت" قد هاجموا هليفي، في 4 كانون الثاني الجاري، بسبب قراره تشكيل لجنة التحقيق، كما عبّر أعضاء الحكومة عن امتعاضهم من إمكانية تعيين موفاز، الذي لطالما وجه انتقادات لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وحزب "الليكود" الحاكم.
وبحسب "يديعوت أحرونوت"، فضّل رئيس هيئة الأركان الانتظار إلى حين انتهاء التحقيقات الداخلية في الجيش، قبل انطلاق عمل لجنة التحقيق الخارجية.(العربي الجديد)
المصدر: العربي الجديد
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