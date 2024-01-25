Advertisement

عربي-دولي

قرار مفاجئ.. هليفي يجمّد عمل لجنة التحقيق في إخفاقات جيش الاحتلال

Lebanon 24
25-01-2024 | 04:57
A-
A+
Doc-P-1156660-638417808336981601.jpg
Doc-P-1156660-638417808336981601.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قرر رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هليفي تجميد عمل اللجنة الخارجية المكلفة بالتحقيق في إخفاقات جيش الاحتلال بمواجهة عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس"، في 7 تشرين الأول الماضي، إلى حين انتهاء التحقيقات الداخلية التي يجريها الجيش.
Advertisement

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن أعضاء اللجنة المزمع تشكيلها، ومن بينهم رئيس هيئة الأركان والوزير السابق شاؤول موفاز، لم يحصلوا بعد على كتاب تعيين أو صلاحيات.

وكان هليفي قد أبلغ وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت بنيته تشكيل لجنة تحقيق في وقت سابق من الشهر الجاري، وهو ما أثار زوبعة كبيرة داخل المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (كابينت).

وكان عدد من الوزراء في الـ"كابينت" قد هاجموا هليفي، في 4 كانون الثاني الجاري، بسبب قراره تشكيل لجنة التحقيق، كما عبّر أعضاء الحكومة عن امتعاضهم من إمكانية تعيين موفاز، الذي لطالما وجه انتقادات لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وحزب "الليكود" الحاكم.

وبحسب "يديعوت أحرونوت"، فضّل رئيس هيئة الأركان الانتظار إلى حين انتهاء التحقيقات الداخلية في الجيش، قبل انطلاق عمل لجنة التحقيق الخارجية.(العربي الجديد)
المصدر: العربي الجديد
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:53 | 2024-01-25
05:35 | 2024-01-25
05:30 | 2024-01-25
05:26 | 2024-01-25
04:38 | 2024-01-25
04:20 | 2024-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24