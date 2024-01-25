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"تمجيد مشين"... مطعم في الأردن يحمل اسم "7 أكتوبر" يغضب لابيد (فيديو)

Lebanon 24
25-01-2024 | 05:26
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دان زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد افتتاح مطعم في الأردن يحمل اسم "7 أكتوبر"، مطالبا الحكومة الأردنية بإدانة هذا الأمر.

ووثّق مقطع فيديو نشر على منصة x، مطعم الشاورما وأمامه طابور من الناس، ويمكن سماع على ما يبدو صوت مالك المطعم وهو يعلن الافتتاح ويرحب بزبائنه.
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ويقع المطعم في محافظة الكرك جنوبي الأردن، واسم "7 أكتوبر"، يشير إلى اليوم الذي شنت فيه حماس هجومها على إسرائيل في عملية حملت اسم "طوفان الأقصى".

وبحسب التوثيق فإن العاملين في المكان يرتدون قمصاناً موحدة مكتوب عليها أيضاً "7 أكتوبر".

وأعاد لابيد نشر الفيديو عبر حسابه على المنصة وكتب: "يجب أن يتوقف التمجيد المشين لـ7 أكتوبر. إن التحريض والكراهية ضد إسرائيل يولد الإرهاب والتطرف الذي أدى إلى المجزرة الوحشية التي وقعت يوم 7 أكتوبر. ونتوقع من الحكومة الأردنية أن تدين هذا الأمر علنا".
 
المصدر: روسيا اليوم
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