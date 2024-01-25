روسيا.. انفجار في محطة ضخ وهذا عدد القتلى والجرحى

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فرضت السلطات في مدينة نوفوترويتسك بمقاطعة أورينبورغ بوسط روسيا، اليوم الخميس حالة طوارئ على المستوى البلدي بعد انفجار تعرضت له محطة ضخ مياه الصرف الصحي.وقالت السلطات إن مبنى المحطة انهار بعد الانفجار، مما أدى إلى مصرع شخص وإصابة 3 آخرين توفي أحدهم في المستشفى لاحقا متأثرا بجروحه، فيما تأكد أن عددا من الأشخاص عالقون تحت الأنقاض.وشرعت فرق الطوارئ في عملية للإنقاذ وإزالة الأنقاض، فتمكنت من انتشال 6 أشخاص أحياء في الموقع.وحسب المعلومات الأولية، فإن سبب الحادث هو انفجار أسطوانة غاز في قبو مبنى المحطة.