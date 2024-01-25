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عربي-دولي

نائبة أصيبت في هجوم.. رجل مجهول ضرب رأسها وهذا وضعها الصحي

Lebanon 24
25-01-2024 | 06:53
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أعلنت الشرطة الكورية الجنوبية أن نائبة عن الحزب الحاكم تتلقى العلاج في مستشفى في سيئول، بعد تعرضها لهجوم من قبل رجل مجهول ضرب رأسها بجسم يشبه الحجر.
وقال مسؤول بالشرطة في منطقة أبغوجيونغ إنه تم القبض على مشتبه به في مكان الحادث بعد الهجوم الذي استهدف النائب باي هيونجين اليوم الخميس.
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وأضاف المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام، أن خطورة إصابة باي لم تكن واضحة على الفور لأنها كانت واعية أثناء نقلها إلى المستشفى.

وذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية أن حالتها لا تهدد حياتها، نقلا عن مساعديها.

ويأتي الهجوم بعد أسابيع من قيام رجل بطعن النائب المعارض الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ في رقبته في مدينة بوسان الجنوبية. (روسيا اليوم)

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